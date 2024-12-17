Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал

Сотрудники спецслужб задержали двоих иностранцев из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

В последнее время участились факты использования иностранными гражданами поддельных документов. Сотрудники ГКНБ выявили более 120 поддельных электронных виз Кыргызстана. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны два иностранца А.М.З. и Б.Д., которые, прибыв в нашу страну, под видом предпринимателей организовали канал изготовления и сбыта поддельных документов среди нелегальных мигрантов на территории Бишкека и Джалал-Абада.

Госкомитет призывает иностранных граждан строго соблюдать действующее миграционное законодательство во избежание наступления негативных последствий.