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Происшествия

Спецслужбы задержали иностранцев, наладивших незаконный миграционный канал

Сотрудники спецслужб задержали двоих иностранцев из Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности. 

В последнее время участились факты использования иностранными гражданами поддельных документов. Сотрудники ГКНБ выявили более 120 поддельных электронных виз Кыргызстана. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны два иностранца А.М.З. и Б.Д., которые, прибыв в нашу страну, под видом предпринимателей организовали канал изготовления и сбыта поддельных документов среди нелегальных мигрантов на территории Бишкека и Джалал-Абада.

Госкомитет призывает иностранных граждан строго соблюдать действующее миграционное законодательство во избежание наступления негативных последствий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314502/
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