В Бишкеке ревнивый муж зарезал жену на глазах у прохожих

В Бишкеке сотрудники Патрульно-постовой службы задержали 33-летнего мужчину, который в этот момент бил ножом свою жену. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района.

Инцидент произошел сегодня, 17 декабря, на Восточном автовокзале. На пульт «102» поступило сообщение примерно в 11.44. На место сразу же выехали правоохранители. Оказалось, что мужчину уже задержали сотрудники ППСМ. 33-летняя женщина скончалась до приезда скорой. В УВД Свердловского района уже возбудили дело по статье «Убийство» УК КР.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что супруги поругались на почве ревности, в результате чего мужчина повалил жену на землю и нанес более 10 ударов ножом.