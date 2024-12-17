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Происшествия

Взяла на работу «мертвые души». В Каинды задержали директора школы

В городе Каинды правоохранители задержали директора школы за злоупотребление должностным положением. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. 

По ее данным, директор средней общеобразовательной школы № 3 города Каинды 33-летняя А.А. с октября 2022 года по октябрь 2024-го, незаконно устроила на работу пять человек, которые не появлялись в школе, но получали заработную плату. Таким образом, директором школы причинен значительный ущерб государству.

Правоохранители возбудили дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Директора школы задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314430/
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