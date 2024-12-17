Таможенников подозревают в умышленном уменьшении платежей на миллионы сомов

Генеральной прокуратурой проведена проверка в Государственной таможенной службе, выявлен ряд серьезных нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Установлено, что при передаче сельскохозяйственной техники из стран Европейского союза через Кыргызстан в страны ЕАЭС была использована неправильная схема декларирования товаров. Эта схема была реализована в период с 2023 по 2024 год и включала несколько крупных поставок. Отдельные сотрудники Таможенной службы, вступив в сговор с компанией-поставщиком, использовали свое должностное положение для получения личной выгоды и предоставления выгодных условий участникам внешней торговли. Для обхода экономических санкций и таможенных процедур ими применялись сложные схемы доставки товаров и использовались неправильные коды для товаров, что позволяло скрывать их настоящее назначение и уменьшать таможенные платежи. В результате вышеуказанных действий государству нанесен ущерб в размере более 170 миллионов сомов», – проинформировали в ГП КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 (злоупотребление должностным положением) и статье 241 (уклонение от уплаты таможенных платежей и других пошлин) УК КР.