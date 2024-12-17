Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении уроженца Кыргызстана, который подозревается в покушении на убийство местного жителя в компьютерном клубе. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Фото Следственного комитета РФ. Во Владивостоке арестовали кыргызстанца по подозрению в покушении на убийство

По версии следствия, 15 декабря 2024 года 32-летний подозреваемый в ходе ссоры с 20-летним местным жителем нанес ему удар отверткой в область головы.

«Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку очевидцы пресекли действия фигуранта и потерпевший сумел покинуть место происшествия. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.