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Происшествия

Стрельба в христианской школе в США: по меньшей мере три человека убиты

В школе в Висконсине (США) произошла стрельба. Убиты три человека, сообщает Abcnews.

Уточняется, что стрельба произошла в христианской частной школе Abundant Life в городе Мэдисоне. Всего в ней учатся около 390 детей. В результате вооруженного нападения погибли три человека, еще семь получили ранения от незначительных до опасных для жизни.

По данным полиции, подозреваемый в стрельбе подросток также был найден погибшим. Он был учеником этой школы. Шэф местной полиции Шон Барнс в ходе общения с прессой предположил, что стрелок мог совершить самоубийство.

Это 322-й случай стрельбы в школах США в 2024 году согласно данным сайта K-12 School Shooting Database.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314388/
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