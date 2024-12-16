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Убили и сожгли. В Джалал-Абаде на свалке в сумке нашли тело мужчины

В Базар-Коргонском районе на свалке нашли тело 32-летнего пропавшего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, 9 декабря в милицию обратилась 27-летняя женщина. Она указала, что 21 ноября ее супруг утром вышел из дома и не вернулся. 

13 декабря на свалке села Чарбак нашли сгоревшее и обмотанное в ткань тело. На кадрах, опубликованных пресс-службой, можно увидеть сумку, в которой находился труп. Супруга погибшего опознала мужа по сохранившимся деталям одежды. При осмотре обнаружено более 60 колото-резаных травм на теле убитого.

Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По подозрению в совершении преступления задержаны двое парней 18 и 20 лет. Они взяты под стражу.

По данным областной милиции, между убитым и подозреваемыми были разногласия из-за денег. Также к случившемуся имеет отношение еще один человек. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314359/
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