В Кара-Суйском районе вернули землю стоимостью 120 миллионов сомов

В Кара-Суйском районе Ошской области государству вернули земельный участок стоимостью 120 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

«В Ынтымакском айыльном округе проверили исполнение земельного законодательства. В итоге исковые заявления о признании недействительными сделок по продаже частным лицам земель общей площадью 3,18 гектара суд полностью удовлетворил», — говорится в сообщении.

После прокуратура района на имя главы Ынтымакского айыльного округа Кара-Суйского района внесла акт прокурорского реагирования. В итоге участки общей площадью 3,18 гектара вернули в муниципальную собственность.