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Происшествия

На трассе Бишкек — Ош ожидаются сход лавин и снежные заносы

Сегодня, 15 декабря, в горных районах Кыргызстана ожидается ухудшение погодных условий. На участке со 198-го по 255-й километр автодороги Бишкек — Ош, включая перевал Тоо-Ашуу и ущелье Чычкан, прогнозируются сход  лавин и снежные заносы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. 

Водителей предупреждают о гололеде и призывают к осторожности. Рекомендуется соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров. 

По данным Минтранса, с 20:00 на посту «Сосновка», расположенном на 81-м км трассы Бишкек — Ош, введены ограничения на проезд большегрузного автотранспорта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314251/
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