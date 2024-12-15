Сегодня, 15 декабря, в горных районах Кыргызстана ожидается ухудшение погодных условий. На участке со 198-го по 255-й километр автодороги Бишкек — Ош, включая перевал Тоо-Ашуу и ущелье Чычкан, прогнозируются сход лавин и снежные заносы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Водителей предупреждают о гололеде и призывают к осторожности. Рекомендуется соблюдать дистанцию между транспортными средствами не менее 500 метров.

По данным Минтранса, с 20:00 на посту «Сосновка», расположенном на 81-м км трассы Бишкек — Ош, введены ограничения на проезд большегрузного автотранспорта.







