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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в кражах, среди них кыргызстанец

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга задержала серийных домушников, похищавших ценности в квартирах на проспекте Металлистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По информации ведомства, на данный момент известно о трех случаях воровства.

Уточняется, что в полицию поступило три заявления о кражах. Из квартир выносили деньги, украшения, валюту. Во всех случаях преступники проникали в жилье через окно.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража» УК РФ.

12 декабря сотрудники угрозыска в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий вышли на след предполагаемых злоумышленников.

Подозреваемые задержаны в номере апарт-отеля на улице Хошимина. Ими оказались 37-летний гражданин Кыргызстана и местный житель из Мурино.

Похищенное не изъято.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314241/
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