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Происшествия

В Бишкеке автомобиль с иностранцами разорвало от удара: двое погибли на месте

В Бишкеке произошло страшное ДТП, в результате чего автомобиль разорвало на части, погибли два иностранных студента. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло сегодня, 15 декабря, примерно в 6.45 на остановке у рынка «Мадина». Автомобиль BMW ехал по улице 7 Апреля в северном направлении на большой скорости. У торгового комплекса водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб на остановке.


От удара авто разорвало на части. В салоне находились пять граждан Пакистана, все они студенты третьего курса Кыргызской государственной медицинской академии. От полученных травм два человека скончались на месте. Троих госпитализировали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314234/
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