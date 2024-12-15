В Бишкеке автомобиль с иностранцами разорвало от удара: двое погибли на месте

В Бишкеке произошло страшное ДТП, в результате чего автомобиль разорвало на части, погибли два иностранных студента. Об этом 24.kg сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло сегодня, 15 декабря, примерно в 6.45 на остановке у рынка «Мадина». Автомобиль BMW ехал по улице 7 Апреля в северном направлении на большой скорости. У торгового комплекса водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб на остановке.

От удара авто разорвало на части. В салоне находились пять граждан Пакистана, все они студенты третьего курса Кыргызской государственной медицинской академии. От полученных травм два человека скончались на месте. Троих госпитализировали.