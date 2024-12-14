Внимание, розыск! В Канте пропал 11-летний Ильичбек Ынтымак уулу

В Канте родственники разыскивают 11-летнего Ильичбека Ынтымак уулу. Об этом сообщает группа розыска sob.kg.

Мальчик 12 декабря вышел из дома на улице ВЛКСМ 30 примерно в 16.00 и не вернулся.

Одет по сезону: черная куртка с серым принтом, на капюшоне мех, темно-синие спортивные штаны с накладными большими карманами на уровне колен, черные зимние ботинки и черная спортивная шапка.

Приметы: рост 146 сантиметров, вес 37,5 килограмма, левый глаз прищурен. Особые приметы: родинка над левым веком.

Всех, кто владеет информацией, сообщить по телефону: +996555230490, +996755074720.