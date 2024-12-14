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Происшествия

На Сахалине арестовали кыргызстанца, сбившего на дороге школьницу

Южно-Сахалинский суд вынес решение об аресте 22-летнего гражданина Кыргызстана, водителя Toyota Prius, который сбил школьницу на одном из пешеходных переходов города. Девочка в результате аварии получила тяжелые травмы, сообщил портал «МВД Медиа».

Авария произошла вечером 10 декабря на улице Транзитной. От удара иномарки 15-летняя девочка подлетела и упала на капот, а потом легковушка пронесла ее вперед еще на несколько метров.

На данный момент установлено, что автомобиль был технически исправен. Предварительная причина ДТП — несоблюдение скоростного режима.

В результате ДТП девочка получила многочисленные телесные повреждения, которые позже были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Полиция возбудила в отношении иностранца уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314216/
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