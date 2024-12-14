17:54
USD 86.96
EUR 91.03
RUB 0.84
Происшествия

В Бишкеке обманом забрали Lexus 570, Land Cruiser и BMW X5. Подозреваемый найден

В милицию обратился гражданин и сообщил, что весной 2024 года в Бишкеке у него обманом забрали несколько автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Первомайскому району.

Первомайского РУВД Бишкека
Фото Первомайского РУВД Бишкека

По словам заявителя, двое мужчин М. и Ш. увезли у него транспортные средства под предлогом совместной деловой деятельности. В числе обманом отобранных автомобилей BMW X5 стоимостью $50 тысяч, Lexus 570 — $57 тысяч, Land Cruiser — $32 тысяч и еще один BMW X5 — $20 тысяч 500. Но подозреваемые скрылись и перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе расследования и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого А. М., 1988 года рождения, который водворен в ИВС.

Проводится дальнейшее расследование, чтобы установить причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314214/
просмотров: 1497
Версия для печати
Материалы по теме
НБ КР намерен усилить меры против мошенничества в банковском секторе
Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках
В Бишкеке женщина взяла у знакомого минивэн и не вернула. Ее задержали
Взял у иностранца $60 тысяч и обещал пригнать 24 новых авто. Задержан мошенник
ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера
Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
В Бишкеке задержали одного из руководителей церкви
Кыргызстанец жалуется на бездействие милиции. Он стал жертвой мошенника
Кыргызстанец, обманувший МЧС на миллион сомов, сбежал в Россию, но его нашли
Нацбанк Кыргызстана предупреждает о распространении фейковых уведомлений
Популярные новости
Крупное ограбление в&nbsp;Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и&nbsp;56&nbsp;миллионов сомов Крупное ограбление в Бишкеке. Похитители забрали $300 тысяч и 56 миллионов сомов
Спецслужбы задержали экс-главу МЧС по&nbsp;подозрению в&nbsp;коррупции Спецслужбы задержали экс-главу МЧС по подозрению в коррупции
В&nbsp;Бишкеке произошло разбойное нападение: порезали руки и&nbsp;отобрали крупную сумму В Бишкеке произошло разбойное нападение: порезали руки и отобрали крупную сумму
Экс-прокурор задержан в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;делу о&nbsp;подготовке захвата власти Экс-прокурор задержан в Бишкеке по делу о подготовке захвата власти
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; стал прорывом года по&nbsp;версии AmCham «Бакай Банк» стал прорывом года по версии AmCham
MBANK&nbsp;&mdash; лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS MBANK — лидер 2024 года международной премии VISA AWARDS
Бесплатный телевизор с&nbsp;доставкой на&nbsp;дом? Узнайте, как получить Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;&nbsp;&mdash; победитель в&nbsp;номинациях Visa! «Коммерческий Банк КСБ» — победитель в номинациях Visa!
14 декабря, суббота
17:39
Таможенной службе Кыргызстана нужны кинологи: объявлены вакансии Таможенной службе Кыргызстана нужны кинологи: объявлены...
17:31
Турнир по футболу «Мурас». Команда Садыра Жапарова обыграла трех соперников
17:12
На Сахалине арестовали кыргызстанца, сбившего на дороге школьницу
17:00
Парламент Грузии избрал президентом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили
16:35
В Москве открылась выставка картин художников Кыргызстана и рисунков детей