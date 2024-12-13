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Происшествия

В Бишкеке украли дорогой телефон. Подозреваемый причастен к 28 похожим кражам

В одном из бутиков торгового центра неизвестный украл дорогой телефон. Об этом 24.kg сообщила пострадавшая.

Инцидент произошел 4 декабря в одном из бутиков ТЦ Red Centеr Бишкека. Мужчина зашел посмотреть одежду, и, пока продавщица отвлеклась на других покупателей, злоумышленник, делая вид, что разговаривает по телефону, украл IPhone 13 Pro Max, лежавший на столе продавца. Ущерб составил 105 тысяч сомов.


По словам пострадавшей, она сразу же обратилась в УВД Свердловского района с заявлением о краже. Девушка добавила, что, оказывается, на этого человека в милиции находится 28 заявлений по аналогичным преступлениям. И несколько недель назад в одном из бутиков этого же торгового центра злоумышленник украл кошелек с деньгами.

В пресс-службе УВД Свердловского района рассказали 24.kg, что по факту возбуждено дело по статье «Кража» УК КР. Назначены экспертизы и ведутся соответствующие работы для задержания подозреваемого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314109/
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