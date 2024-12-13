Задержан помощник министра обороны за получение взятки

Спецслужбы задержали помощника министра обороны. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

Спецслужбами установлено, что О.У.Ж. занимался назначениями и повышениями по карьерной лестнице отдельных военнослужащих Министерства обороны, получая за это определенную плату.

25 мая 2024 года чиновник получил 100 тысяч сомов от служащего Октябрьского военкомата для перевода в районный комиссариат Бишкека одного из военнослужащих регионального подразделения Минобороны.

Задержание провели сотрудники ГКНБ совместно с Военной прокуратурой. Возбуждено дело по статье «Получение взятки, совершенное за предоставление должности в системе государственной или муниципальной службы» УК КР. Его водворили в СИЗО. Следствие продолжается.