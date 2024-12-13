Стая бродячих собак загрызла овец в селе Вознесеновка

В селе Вознесеновка Чуйской области стая бродячих собак загрызла овец. Об этом 24.kg рассказал местный житель.

Момент нападения на домашнюю живность попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, как несколько собак забегают в сарай и нападают на двух овец. Хозяин утром обнаружил обглоданные туши. Произошло это 9 декабря примерно в 4.20.

Местные жители рассказали

, что это не первый случай, когда стаи бродячих собак нападают на домашний скот. Собаки сбиваются в стаи и пугают местных жителей. Они опасаются, что псы начнут нападать и на людей.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области рассказали 24.kg, что никто с заявлением не обращался, но факт зарегистрирован и начата доследственная проверка.