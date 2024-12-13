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В Бишкеке пресекли деятельность религиозной секты «Общество сознания Кришны»

Пресечена незаконная деятельной религиозной секты «Общество сознания Кришны», об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности.

По его данным, в Бишкеке выявлена и пресечена незаконная деятельность приверженцев и адептов секты «Общество сознания Кришны», также известное как «Движение Харе Кришна». 

«Последователи секты периодически организовывали мероприятия под видом коммерческих сеансов, то есть очищение самосознания, психологические курсы по саморазвитию и прочее с привлечением иностранного миссионера. Активно применялись методы психологического воздействия как внушение и манипуляция, а также индивидуальная («джаппа») и коллективное («киртан») медитация, воспевания мантр и скрытных религиозных обрядов», — говорится в сообщении. 

В ноябре 2024 года в одном из отелей Бишкека членами секты организована конференция с участием порядка 300 человек. Билеты продавали по 1-3 тысячи сомов. Стоит отметить, что большинство участников конференции не были осведомлены о причастности организаторов к религиозной секте и о характере мероприятия.

На мероприятие с проверкой пришли милиционеры и представители Госкомиссии по делам религии, которые оштрафовали организаторов незаконной религиозной деятельности, составили протокол на 120 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/314080/
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