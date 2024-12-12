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Происшествия

В Петербурге в словесной перепалке кыргызстанца ранили ножом, он в реанимации

Полиция Санкт-Петербурга рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту конфликта, в ходе которого гражданина Кыргызстана ударили ножом. Он находится в реанимации.

По данным главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 11 декабря медики нашли раненого недалеко от Северо-Западного медицинского университета имени Мечникова и сообщили в полицию.

В ходе предварительного расследования установлено, что 35-летний кыргызстанец получил удар ножом в живот у гаражей на Екатерининском проспекте в ходе словесной перепалки.

«Пострадавший смог самостоятельно сообщить медикам о своем ранении и был госпитализирован», — рассказали в ведомстве.

Предполагаемого напавшего задержали по горячим следам. Им оказался 31-летний уроженец Узбекистана, в прошлом году получивший российское гражданство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313912/
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