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Происшествия

В Оше два года назад кыргызстанец похитил сейф и сбежал. Его нашли в России

Из Саратовской области России на родину экстрадируют 35-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, кыргызстанец разыскивается за кражу сейфа, которая произошла в декабре 2022 года. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 650 тысяч сомов.

Гражданина КР задержали во время прохождении российско-казахстанской границы в Озинском районе. Сейчас он находится под стражей.

Прокуратура завершила экстрадиционную проверку, по итогам которой не выявлено препятствий для его выдачи Кыргызской Республике в соответствии с международными договорами и российским законодательством.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313911/
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