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Происшествия

ТРЦ «Азия Молл» и головной офис MBANK эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Сегодня, 11 декабря, на почту MBANK пришло анонимное сообщение о заложенной бомбе. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, сообщение о бомбе пришло на почту аэропорта «Манас», в головной офис MBANK и ТРЦ «Азия Молл».

В MBANK рассказали, что по правилам службы безопасности банк эвакуировал клиентов и сотрудников. «Приложение банка и все системы работают в штатном режиме», — заверили они.

Милиция выясняет, когда пришло письмо и каково его содержание.

Фото на главной — из интернета, иллюстративное.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313873/
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