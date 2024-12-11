ТРЦ «Азия Молл» и головной офис MBANK эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Сегодня, 11 декабря, на почту MBANK пришло анонимное сообщение о заложенной бомбе. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, сообщение о бомбе пришло на почту аэропорта «Манас», в головной офис MBANK и ТРЦ «Азия Молл».

В MBANK рассказали, что по правилам службы безопасности банк эвакуировал клиентов и сотрудников. «Приложение банка и все системы работают в штатном режиме», — заверили они.

Милиция выясняет, когда пришло письмо и каково его содержание.

Фото на главной — из интернета, иллюстративное.