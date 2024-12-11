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Происшествия

Загрязняли воздух. Кирпичные заводы в Чуйской области попали под уголовные дела

Генеральная прокуратура выявила факты нарушения закона, связанные с загрязнением атмосферного воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

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Как отмечается, кирпичные заводы ОсОО «ИГ» и «Б», расположенные в селе Башкара-Суу Аламединского района Чуйской области, работают с нарушением соответствующих требований и норм без получения государственного экологического заключения. В результате дым от заводов загрязнял воздух.

Данные факты имели место вследствие отсутствия должного контроля со стороны сотрудников службы эколого-технического контроля при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического контроля.

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по статьям 305 (загрязнение атмосферы) и 348 (халатность) УК КР и передала их органам следствия для организации дальнейшего расследования.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313789/
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