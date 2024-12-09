12:05
USD 86.80
EUR 91.85
RUB 0.85
Происшествия

В Токмаке сбили мужчин, толкавших заглохшую на перекрестке Audi

В Токмаке водитель легковушки сбил несколько мужчин, толкавших в этот момент заглохшее авто.

Инцидент произошел накануне, 8 декабря, на пересечении улиц Советской и Казахстанской. Автомобиль Audi заглох во время движения, и к нему подбежали несколько мужчин, чтобы его вытолкать на обочину. 

Когда мужчины толкали авто, их протаранил Volkswagen Golf, который не смог затормозить из-за гололеда. На кадрах видно, как после удара двое упали на землю, еще один повредил ногу и хромал. Через несколько секунд мужчины продолжили толкать заглохшую машину.

Как сообщили в УОБДД Чуйской области, по факту ДТП, как в милицию, так и к медикам, никто не обращался.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313543/
просмотров: 658
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке мужчину задержали за избиение жены. Дело передали в суд
В Хабаровске кыргызстанца приговорили к 15 годам лишения свободы за автонаезд
Больше месяца ушло на поиски водителя авто, сбившего скутериста
Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству
В Токмаке 34-летний мужчина до смерти забил собутыльника
Наезд на девочку на парковке. Состояние ребенка средней тяжести
Наезд на девочку на парковке в Бишкеке. В милиции рассказали подробности
В Бишкеке девочка попала под колеса Honda Fit, выезжающей с парковки магазина
Сбивший на авто школьника в Бишкеке сам явился в милицию
В Балыкчи авто сбило 13-летнюю девочку и скрылось с места ДТП
Популярные новости
Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на&nbsp;допросе Спецслужбы задержали замглавы ГНС. Второй заместитель был на допросе
Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об&nbsp;интернет-мошенниках Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках
Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан Пограничники помогли подследственному иностранцу незаконно покинуть Кыргызстан
Суд продлил арест Имамидину Ташову, в&nbsp;ответ он&nbsp;попытался перерезать себе горло Суд продлил арест Имамидину Ташову, в ответ он попытался перерезать себе горло
Бизнес
Экономичных интернет-пакетов в&nbsp;роуминге от&nbsp;О! стало больше&nbsp;&mdash; выбирайте удобный Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
MBANK и&nbsp;MBusiness наградили новых победителей акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK и MBusiness наградили новых победителей акции «Принимай платежи по QR»
ТК&nbsp;Silk Way приглашает посетителей на&nbsp;торжественное открытие 8&nbsp;декабря ТК Silk Way приглашает посетителей на торжественное открытие 8 декабря
&laquo;Элдик Банк&raquo; создает депозитарий ценных бумаг международного уровня «Элдик Банк» создает депозитарий ценных бумаг международного уровня
9 декабря, понедельник
11:58
В селе Маловодном мальчик погиб под колесами поезда В селе Маловодном мальчик погиб под колесами поезда
11:54
Международный день борьбы с коррупцией. Садыр Жапаров сделал обращение
11:47
Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменных бюро
11:42
Инвесторам будут передавать земли частников. Комитет ЖК одобрил проект
11:40
Для сдающих экзамен на получение водительских прав создали комфортные условия