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Происшествия

Reuters: Существует высокая вероятность гибели Асада в авиакатастрофе

Сирийский президент Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Об этом сообщили два источника агентству Reuters, указывая на «очень высокую вероятность» такого исхода.

Причины исчезновения самолета с радаров до сих пор остаются неясными.

Согласно данным Flightradar, самолет авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска, но совершил неожиданный разворот и исчез с карты. Один из сирийских источников допустил возможность того, что самолет сбит. «Он исчез с радаров, возможно, транспондер отключен. Но я считаю, это более вероятно, что самолет сбит», — отметил он.

По сведениям Reuters, Башар Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, когда в столице шли столкновения, а повстанцы заявляли о своем продвижении. Маршрут самолета сначала был направлен к прибрежной части страны, которая является оплотом алавитов, но затем резко изменился, после чего борт исчез с радаров.

Официального подтверждения информации о возможной гибели Башара Асада пока нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313496/
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