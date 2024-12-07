За кражу баранов гиссарской и арашанской пород задержаны двое парней

С заявлениями в милицию о краже баранов гиссарской и арашанской пород обратились пятеро жителей села Мраморного. По подозрению в скотокрадстве милиция задержала двоих парней, один из которых числится в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Всего, по ее данным, поступили заявления о краже девяти голов скота на общую сумму 420 тысяч сомов.

Задержанные граждане 2003 и 2000 годов рождения водворены в изолятор временного содержания.

Милиция проверяет их причастность к аналогичным преступлениям. Возбуждено дело по статье 205-1 «Скотокрадство» УК КР.