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Происшествия

Вскрывали авто и забирали все ценное. В Тонском районе задержаны серийные воры

Оперативники ОВД Тонского района задержали четырех парней по подозрению в серии краж из авто, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области. 

В милиции рассказали, что в ноябре и начале декабря в ОВД Тонского района поступили четыре заявления от местных жителей о кражах из их машин. По словам заявителей, неизвестные проникли в припаркованные автомобили и украли различные предметы, включая набор ключей, насос, два магнитофона, две болгарки, перфоратор и электропилу «Пчелка». Возбуждены уголовные дела по статье «Кража» УК КР.

Оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. Ими оказались 19-летний С.Э. и 18-летние С.С., М.А. и Б.А., уроженцы Тонского района. Также изъяты украденные предметы, являющиеся собственностью потерпевших, и переданы в следственную службу в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

В милиции добавили, что при допросе все четверо признались в совершении преступления. Правоохранители устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313407/
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