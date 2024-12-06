Муж сбросил жену со скалы, а сейчас требует от нее $4 миллиона за развод

Китаец пять лет назад сбросил жену со скалы, а сейчас требует от нее $4 миллиона за развод, сообщает газета South China Morning Post.

В публикации говорится, что Ван Нань стала жертвой покушения на убийство со стороны своего мужа Юй Сяодуна. В 2019 году он сбросил ее с 34-метровой скалы в национальном парке Таиланда, когда та была беременна. Женщина чудом выжила, но получила тяжелые травмы: 17 переломов, более 100 металлических штифтов и 200 швов. Ван Нань потеряла ребенка, и врачи заявили, что она, вероятно, больше не сможет иметь детей естественным путем.

Фото South China Morning Post

«Юй осужден тайским судом на 33 года и 4 месяца тюрьмы. Но, находясь за решеткой, он требует от Ван 30 миллионов юаней (примерно $4 миллиона) в качестве компенсации за «эмоциональные страдания и потерю молодости».

Несмотря на покушение, Ван и Юй официально все еще женаты. Китайское законодательство требует, чтобы обе стороны лично присутствовали на разводе в суде. Однако из-за того, что Юй находится в тюрьме, это невозможно. Судебный процесс усложняется международными законами и правилами», — говорится в статье.

В сентябре 2024-го Ван стала матерью, воспользовавшись ЭКО. Однако из-за все еще действующего брака с Юем она столкнулась с юридической проблемой: при регистрации ребенка отец должен быть указан официально, а это означает, что Юй автоматически станет его законным родителем.