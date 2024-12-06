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Бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев об интернет-мошенниках

Президент ассоциации «Дордой», бизнесмен Аскар Салымбеков предупредил кыргызстанцев о мошеннических финансовых платформах.

На своей странице в соцсетях он написал, что в последнее время увеличилось количество фейковых аккаунтов в социальных сетях, которые, прикрываясь названиями различных СМИ и именами известных людей, распространяют ложную и мошенническую информацию для привлечения людей в сомнительные финансовые платформы.

«По нашему обращению в МВД уже работают по интернет-мошенничеству. Закрыты пять таких интернет- источников, но аналогичные страницы открываются мошенниками вновь в Беларуси и других странах», — отметил Аскар Салымбеков.

Он призвал быть бдительными и не переходить по таким ссылкам интернет-мошенников.

публикации Аскара Салымбекова
Фото публикации Аскара Салымбекова

Ранее пресс-секретарь президента Аскат Алагозов продостерегал граждан от злоумышленников, которые  от имени первой леди Айгуль Жапаровой требуют деньги, обещая назначения на различные государственные должности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313364/
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