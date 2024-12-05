В Бишкеке женщина взяла у знакомого минивэн и не вернула. Ее задержали

Оперативники задержали 45-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, сообщили 24.kg в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

8 сентября 2024 года в милицию обратился мужчина и просил принять меры в отношении Ж.Ж. Заявитель указал, что 15 июля она, войдя в доверие, взяла у него автомобиль Honda Stepwgn и скрылась. Ущерб составил 700 тысяч сомов. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Оперативники УВД Октябрьского района задержали 45-летнюю Ж.Ж., которую водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

УВД Октябрьского района просит возможных пострадавших от преступных действий злоумышленницы или владеющих какой-либо информацией сообщить по номерам телефонов: 0502144314, 0502120570 или 102.