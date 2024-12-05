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Происшествия

Крупную схему контрабанды мобильных телефонов раскрыли в Кыргызстане

Госкомитет национальной безопасности раскрыл крупную схему контрабанды мобильных телефонов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, некоторые импортеры наладили связь с пограничниками и другими госслужащими, чтобы нелегально ввозить дорогие смартфоны известных брендов. Так они уклонялись от уплаты таможенных пошлин, а устройства регистрировали на людей, не имеющих отношения к бизнесу, как граждан Кыргызстана, так и иностранцев.

Паспортные данные людей, на которые регистрировали телефоны, им предоставляли пограничники. В результате незаконной деятельности государственный бюджет потерял более 100 миллионов сомов.

Пресс-центр сообщил, что в рамках расследования дела 3 декабря 2024 года в Бишкеке и Оше провели обыски в торговых центрах и магазинах, где изымали незарегистрированные мобильные устройства.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313213/
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