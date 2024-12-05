11:30
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.82
Происшествия

В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом и ножом

Сотрудники милиции задержали двух парней, подозреваемых в разбойном нападении, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района. Одному задержанному 17 лет, а второму – 18. 

28 ноября в милицию обратились двое парней. Они просили принять меры в отношении неизвестных, которые в парке Молодежном ударили их кастетом и, угрожая ножом, отобрали у одного телефон и 10 тысяч сомов, у второго — телефон и 25 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении. 

Местные участковые по горячим следам задержали 17-летнего Д.М. и 18-летнего Н.А., у которых при обыске обнаружили краденные телефоны и кастет. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313185/
просмотров: 96
Версия для печати
Материалы по теме
Еще не так холодно, а смог уже накрыл Бишкек. Видео с дрона
Центральная новогодняя елка в Бишкеке. Что уже готово
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Платный въезд в Бишкек? В администрации президента пояснили ситуацию
2025-жылдын 15-февралынан тарта «Дели-Бишкек-Дели» авиакаттамы иштей баштайт
Украл iPhone в мечети. В Бишкеке задержан подозреваемый в краже
Бишкекчанин возмущен работой муниципального эвакуатора
ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера
Женщина на KIA протаранила припаркованное авто. Пострадали трое
В Бишкеке задержаны закладчики с наркотиками на 700 тысяч сомов
Популярные новости
Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы
Авто с&nbsp;армянскими и&nbsp;абхазскими номерами начали массово водворять на&nbsp;штрафстоянку Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку
В&nbsp;Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
За&nbsp;ними следили с&nbsp;дрона. В&nbsp;Чуйской области задержаны наркоторговцы За ними следили с дрона. В Чуйской области задержаны наркоторговцы
Бизнес
Финансирование зеленых проектов от&nbsp;Госбанка развития&nbsp;КР Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
Путешествуйте легко: билеты в&nbsp;рассрочку через сервис MTravel Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Оформить банковскую карту в&nbsp;Кыргызстане, забрать&nbsp;&mdash; в&nbsp;России Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России
5 декабря, четверг
11:24
В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом и ножом В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом...
11:22
В Перми кардиохирурги провели сложную операцию малышу из Кыргызстана
11:21
Коррупционеры сядут в тюрьму, штрафы отменят. Камчыбек Ташиев подготовил закон
11:11
Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
11:05
Взял два авто у знакомого и обещал помочь продать. В Бишкеке задержан мошенник