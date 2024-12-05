В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом и ножом

Сотрудники милиции задержали двух парней, подозреваемых в разбойном нападении, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района. Одному задержанному 17 лет, а второму – 18.

28 ноября в милицию обратились двое парней. Они просили принять меры в отношении неизвестных, которые в парке Молодежном ударили их кастетом и, угрожая ножом, отобрали у одного телефон и 10 тысяч сомов, у второго — телефон и 25 тысяч сомов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Местные участковые по горячим следам задержали 17-летнего Д.М. и 18-летнего Н.А., у которых при обыске обнаружили краденные телефоны и кастет. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Их водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.