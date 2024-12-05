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Происшествия

Взял два авто у знакомого и обещал помочь продать. В Бишкеке задержан мошенник

Оперативники задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества, сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

26 ноября в милицию обратился И.Т., который просил принять меры в отношении своего знакомого. Заявитель указал, что мужчина по имени К. 22 марта 2024 года взял у него два автомобиля — Toyota Camry и Hyundai Avante, обещал помочь продать их и перестал выходить на связь. Таким образом, общий ущерб составил $32 тысячи. Возбуждено дело по статье «Мошенничество» УК КР.

Оперативники задержали 41-летнего А.К., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313181/
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