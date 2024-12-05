На Кубе снова произошло полное отключение электричества — менее чем за три месяца в третий раз.

После масштабного сбоя электроснабжения в стране временно отменены все занятия в школах и иных учебных заведениях. Об этом Министерство труда и общественной безопасности страны сообщило в соцсети Х.

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«В свете электро-энергетической ситуации отменяются трудовая деятельность и занятия в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Вечером 4 декабря вся территория Кубы снова осталась без света из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас. Она вышла из строя в результате срабатывания системы автоматического отключения. Специалисты ведут ремонтные работы.

Управляющая национальной электрической системой компания Union Electrica Антонио Гутиераса сообщила о сработавшей на ТЭЦ автоматике. «В 2.08 (10.08 мск) ночью произошло полное отключение национальной электрической системы SEN из-за автоматического отключения ТЭЦ»,— сказано в комментарии Union Electrica. Специалисты приступили к работам по восстановлению энергоснабжения и возобновлению подачи электричества потребителям.

18 октября на Кубе вышла из строя крупнейшая теплоэлектростанция Antonio Guiteras, что привело к отключению электроснабжения на всем острове. 17 октября кубинский лидер поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной ситуации с электроэнергией. По словам премьера, дефицит генерации энергии связан с недостатком топлива, состоянием инфраструктуры и растущим спросом. 20 октября блэкаут повторился.