11:30
USD 86.80
EUR 91.06
RUB 0.82
Происшествия

На Кубе снова произошло полное отключение электричества

На Кубе снова произошло полное отключение электричества — менее чем за три месяца в третий раз.
После масштабного сбоя электроснабжения в стране временно отменены все занятия в школах и иных учебных заведениях. Об этом Министерство труда и общественной безопасности страны сообщило в соцсети Х.

Reuters
Фото Reuters

«В свете электро-энергетической ситуации отменяются трудовая деятельность и занятия в учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Вечером 4 декабря вся территория Кубы снова осталась без света из-за проблем на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в провинции Матансас. Она вышла из строя в результате срабатывания системы автоматического отключения. Специалисты ведут ремонтные работы.

Управляющая национальной электрической системой компания Union Electrica Антонио Гутиераса сообщила о сработавшей на ТЭЦ автоматике. «В 2.08 (10.08 мск) ночью произошло полное отключение национальной электрической системы SEN из-за автоматического отключения ТЭЦ»,— сказано в комментарии Union Electrica. Специалисты приступили к работам по восстановлению энергоснабжения и возобновлению подачи электричества потребителям.

18 октября на Кубе вышла из строя крупнейшая теплоэлектростанция Antonio Guiteras, что привело к отключению электроснабжения на всем острове. 17 октября кубинский лидер поручил премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу проинформировать жителей о чрезвычайной ситуации с электроэнергией. По словам премьера, дефицит генерации энергии связан с недостатком топлива, состоянием инфраструктуры и растущим спросом. 20 октября блэкаут повторился.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313177/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
На Кубе менее чем за сутки произошел повторный блэкаут
Новая ЛЭП появится между Таджикистаном и Узбекистаном. Что это дает Кыргызстану
Общие потери электроэнергии в 2023 году составили 2,5 миллиарда киловатт-часов
Модернизация подстанции «Кант». Старый трансформатор поменяли на более мощный
В Таджикистане начали вводить веерные отключения электроэнергии
В селах Лейлекского района люди неделями сидят без света — депутат
В квартире бишкекчанина взорвалась люстра. Электрики устранили неисправность
Сидим в жарких квартирах. Бишкекчане остались без света из-за стройкомпании
В Бишкеке 132 многоэтажных дома переведут с электрического отопления на газовое
Дальше тянуть нельзя. Министр энергетики объяснил, почему выросли тарифы
Популярные новости
Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы Задержаны трое начальников районных управлений Налоговой службы
Авто с&nbsp;армянскими и&nbsp;абхазскими номерами начали массово водворять на&nbsp;штрафстоянку Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку
В&nbsp;Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
За&nbsp;ними следили с&nbsp;дрона. В&nbsp;Чуйской области задержаны наркоторговцы За ними следили с дрона. В Чуйской области задержаны наркоторговцы
Бизнес
Финансирование зеленых проектов от&nbsp;Госбанка развития&nbsp;КР Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
Путешествуйте легко: билеты в&nbsp;рассрочку через сервис MTravel Путешествуйте легко: билеты в рассрочку через сервис MTravel
Центральноазиатский киберюридический форум&nbsp;&mdash; 2024: Право в&nbsp;эпоху технологий Центральноазиатский киберюридический форум — 2024: Право в эпоху технологий
Оформить банковскую карту в&nbsp;Кыргызстане, забрать&nbsp;&mdash; в&nbsp;России Оформить банковскую карту в Кыргызстане, забрать — в России
5 декабря, четверг
11:24
В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом и ножом В Бишкеке два парня грабили прохожих, угрожая кастетом...
11:22
В Перми кардиохирурги провели сложную операцию малышу из Кыргызстана
11:21
Коррупционеры сядут в тюрьму, штрафы отменят. Камчыбек Ташиев подготовил закон
11:11
Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
11:05
Взял два авто у знакомого и обещал помочь продать. В Бишкеке задержан мошенник