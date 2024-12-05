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В Москве задержаны двое кыргызстанцев по подозрению в организации притонов

В Москве задержаны двое кыргызстанцев по подозрению в организации притонов. В ходе масштабной операции на юго-востоке российской столицы выявлена сеть притонов для нелегальных мигрантов, где сексуальные услуги оказывали девушки из Центральной Азии. Под следствием оказались два гражданина Кыргызстана и восемь россиян, причастных не только к администрированию борделей, но и к организации нелегальной миграции. Об этом сообщают «Известия».

иллюстративное
Фото иллюстративное

По данным газеты, операция по борьбе с проституцией в Южном, Восточном и Юго-Восточном округах Москвы началась одновременно по десяткам адресов. Были задействованы сотрудники уголовного розыска, подразделения Росгвардии и Бюро специальных технических мероприятий.

Информация об адресах борделей была получена следственным путем в рамках работы по другому уголовному делу в отношении оргпреступной группировки, зарабатывавшей на трафике нелегалов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Проведено 90 обысков в жилых и нежилых помещениях, что помогло выявить 70 притонов для занятия проституцией. Незаконную деятельность осуществляли иностранки из бывших советских республик. На момент визита оперативников были задержаны постояльцы нелегальных квартир-хостелов и клиенты интим-салонов — всего 109 граждан республик Центральной Азии.

Притоны располагались в квартирах жилых домов в районах компактного проживания мигрантов, недалеко от рынков и крупных строек.

Составлено 135 протоколов за различные правонарушения. За нарушение миграционного режима были привлечены 54 задержанных, 17 из них по судебному решению помещены в центры временного содержания иностранцев для дальнейшего выдворения, десятерых суд обязал выехать за пределы России самостоятельно. Восемь задержанных привлечены за мелкое хулиганство, 54 — за занятие проституцией.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313166/
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