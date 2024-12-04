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В городе Ош руководителя ЦСМ сотрудники ГКНБ забрали на беседу прямо с заседания

В Оше исполнящего обязанности директора ЦСМ № 4 Батму Кудайбердиеву сотрудники ГКНБ забрали на беседу прямо с заседания. Об этом сообщил телеканал «ЭлТР».

Собрание было посвящено борьбе с коррупцией в медицинской сфере. Начальник Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области полковник Даниель Рысалиев спросил у руководителя поликлиники, почему та пытается принять на работу бывшего главврача, которую ранее спецслужбы задержали за взятку.

Батма Кудайбердиева ответила, что пришла на должность недавно и не была в курсе. Ей сказали пройти с сотрудниками и ответить на вопросы.

В заседании участвовали мэр южной столицы Бакытбек Жетигенов, полпред в регионе Эльчибек Джантаев и главы районных государственных администраций — акимы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313150/
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