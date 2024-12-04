В Бишкеке задержан еще один адвокат. По версии МВД, предлагал взятку

Следователь следственной службы ОВД Сокулукского района Чуйской области сообщил о попытке склонить его к совершению должностного преступления. Представитель фигурантов уголовного дела пытался незаконно повлиять на ход объективного расследования, неоднократно предлагая взятку. Об этом сообщает МВД.

«Согласно рапорту, адвокат К.Т., 1981 года рождения, предлагал денежное вознаграждение в размере $2 тысяч в обмен на переквалификацию действий обвиняемых на более мягкую статью. Следователь незамедлительно проинформировал руководство о противоправных действиях. На основании представленных данных Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 345 УК КР (дача взятки). Для дальнейшего расследования дело передали следственной службе МВД», — говорится в сообщении.

3 декабря адвокат К.Т. пойман с поличным. Передача денежных средств в размере 215 тысяч сомов была зафиксирована в кабинете следователя.

«Этот случай стал ярким примером неподкупности и принципиальности сотрудников правоохранительных органов. Следователь, несмотря на оказываемое давление и предложенную крупную сумму денег, остался верен своим профессиональным обязанностям. Его действия не только пресекли попытку коррупции, но и позволили установить дополнительные обстоятельства незаконной деятельности адвоката», — заявили в правоохранительном ведомстве.

К.Т. задержан и водворен в ИВС.

Напомним, ранее ГКНБ задержал адвоката Самата Матцакова.