В Бишкеке за неделю зарегистрировано более 7 тысяч нарушений ПДД

В Бишкеке за прошедшую неделю зарегистрировано 7 тысяч 36 нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

С 25 ноября по 1 декабря зарегистрированы следующие нарушения Правил дорожного движения:

53 протокола составлены за управление авто в нетрезвом состоянии;

209 водителей оштрафованы за нарушение порядка регистрации ТС;

250 водителей наказаны за управление авто без соответствующих документов;

4 тысячи 691 протокол составлен за невыполнение требований дорожных знаков;

29 протоколов составлено за нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения;

39 водителей наказаны за управление авто с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей без соответствующих разрешительных документов;

882 протокола выписаны за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;

883 протокола выписаны за другие нарушения ПДД.

По данным УПСМ Бишкека, всего на штрафстоянку поставлено 1 тысяча 219 авто.