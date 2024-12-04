12:28
USD 86.80
EUR 91.36
RUB 0.81
Происшествия

В Бишкеке за неделю зарегистрировано более 7 тысяч нарушений ПДД

В Бишкеке за прошедшую неделю зарегистрировано 7 тысяч 36 нарушений ПДД, сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

С 25 ноября по 1 декабря зарегистрированы следующие нарушения Правил дорожного движения:

  • 53 протокола составлены за управление авто в нетрезвом состоянии;
  • 209 водителей оштрафованы за нарушение порядка регистрации ТС;
  • 250 водителей наказаны за управление авто без соответствующих документов;
  • 4 тысячи 691 протокол составлен за невыполнение требований дорожных знаков;
  • 29 протоколов составлено за нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения;
  • 39 водителей наказаны за управление авто с тонированным лобовым и (или) боковыми стеклами передних дверей без соответствующих разрешительных документов;
  • 882 протокола выписаны за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности;
  • 883 протокола выписаны за другие нарушения ПДД.

По данным УПСМ Бишкека, всего на штрафстоянку поставлено 1 тысяча 219 авто.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313040/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Более 525 миллионов сомов штрафов за нарушение ПДД оплачено в бюджет в 2024 году
Более 71 тысячи граждан КР находятся в РФ с нарушениями: МИД дает разъяснения
МВД: Выборы в Кыргызстане прошли без грубых нарушений
В Джети-Огузе свадебный кортеж нарушал ПДД. Двух водителей оштрафовали
В Федерации профсоюзов выявили нарушения на более чем 2 миллиарда сомов
В Бишкеке молодых людей задержали за оскорбление милиционеров
Только 13 процентов кандидатов смогли успешно сдать тест на водительские права
Ради хайпа? Кыргызстанская блогерша опубликовала нарушение ПДД мужем
В УПСМ рассказали, сколько за прошлую неделю зафиксировано нарушений ПДД
В Бишкеке разоблачили коррупционную схему работников типографии «Учкун»
Популярные новости
В&nbsp;офисе &laquo;Яндекс. Такси&raquo; в&nbsp;Бишкеке прошли обыски В офисе «Яндекс. Такси» в Бишкеке прошли обыски
Авто с&nbsp;армянскими и&nbsp;абхазскими номерами начали массово водворять на&nbsp;штрафстоянку Авто с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянку
В&nbsp;Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы В Бишкеке массово задерживают сотрудников Налоговой службы
За&nbsp;ними следили с&nbsp;дрона. В&nbsp;Чуйской области задержаны наркоторговцы За ними следили с дрона. В Чуйской области задержаны наркоторговцы
Бизнес
Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов &laquo;Элдик Банка&raquo; Предновогодняя акция для клиентов зарплатных проектов «Элдик Банка»
Мобильный оператор&nbsp;О! запустил супервыгодные тарифы в&nbsp;роуминге в&nbsp;ОАЭ Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
MEGA и&nbsp;ГП&nbsp;&laquo;Таможенная инфраструктура&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MEGA и ГП «Таможенная инфраструктура» подписали меморандум о сотрудничестве
Танцы, розыгрыши, подарки: в&nbsp;Кыргызстане открылся первый &laquo;Доброцен&raquo; Танцы, розыгрыши, подарки: в Кыргызстане открылся первый «Доброцен»
4 декабря, среда
12:26
Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана провели встречу. Что обсуждали Премьер-министры Кыргызстана и Казахстана провели встре...
12:22
Жапаров высказался об ужесточении миграционной политики, что ответили в ЕЭК
12:10
Активистка Орозайым Нарматова выкупила 50 процентов доли холдинга «Сереп медиа»
12:00
Будни пригорода Бишкека. Есть два водопровода, но ни один не работает
11:55
Бишкекасфальтсервис теперь будет работать при департаменте транспорта