Спецслужбы задержали подполковника при получении взятки в Араванском районе

Спецслужбы задержали подполковника милиции — заместителя начальника службы общественной безопасности по руководству дежурной части и ИВС ОВД Араванского района Ошской области при получении 120 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

28 ноября в госкомитет обратился мужчина и просил принять меры в отношении сотрудника ОВД Араванского района. Со слов заявителя, милиционер требовал у него 150 тысяч сомов за содействие в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в отношении его сына, который содержится в ИВС ОВД Араванского района.

Задержание провели сотрудники ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД.

В ведомстве отметили, что, несмотря на проводимую политику руководством страны и госкомитета, отдельные работники ОВД продолжают неправомерную деятельность вопреки интересам своей службы.