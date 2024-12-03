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Спецслужбы задержали подполковника при получении взятки в Араванском районе

Спецслужбы задержали подполковника милиции — заместителя начальника службы общественной безопасности по руководству дежурной части и ИВС ОВД Араванского района Ошской области при получении 120 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ. 

28 ноября в госкомитет обратился мужчина и просил принять меры в отношении сотрудника ОВД Араванского района. Со слов заявителя, милиционер требовал у него 150 тысяч сомов за содействие в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, в отношении его сына, который содержится в ИВС ОВД Араванского района.

Задержание провели сотрудники ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД.

В ведомстве отметили, что, несмотря на проводимую политику руководством страны и госкомитета, отдельные работники ОВД продолжают неправомерную деятельность вопреки интересам своей службы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312935/
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