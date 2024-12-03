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Ущерб в 29 миллионов сомов причинен из-за незаконной добычи золота в Ала-Буке

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи россыпного золота на Орто-Токойском водохранилище, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«В ходе проверки установлено, что из-за отсутствия должного контроля со стороны органов местного самоуправления, а также должностных лиц Орто-Токойского водохранилища Ала-Букинского района частное лицо осуществляло добычу россыпного золота на четырех участках в водоохранной зоне общей площадью 2,6 гектара», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что в результате незаконных действий вышеуказанных лиц нарушены плодородные слои почвы пастбищных и орошаемых земель, тем самым государству причинен экологический ущерб на 29 миллионов 801 тысячу 50 сомов.

Прокуратура Джалал-Абадской области возбудила уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Порча земли» УК КР. Материалы переданы в УГКНБ по Джалал-Абадской области. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312927/
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