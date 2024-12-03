В Чуйской области водитель маршрутки избил пассажира и сломал ему тазовую кость

В Иссык-Атинском районе правоохранители задержали подозреваемого в избиении 56-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«31 июля 2024 года 56-летний Ф.А., находясь в маршрутке № 341 в районе дачи «Энергетик» Иссык-Атинского района, вступил в конфликт с водителем буса. Между ними произошла драка, в результате чего 56-летний пассажир госпитализирован с переломом тазовой кости», — рассказали в милиции.

Правоохранители возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Оперативники задержали водителя маршрутки 29-летнего Н.А., которого водворили в ИВС. Назначены все необходимые экспертизы, следствие продолжается.