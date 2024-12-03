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Происшествия

Избили солдата Нацгвардии. Военная прокуратура начала проверку

Военная прокуратура Бишкекского гарнизона начала проверку по факту получения телесных повреждений солдатом срочной службы воинской части № 10126 Национальной гвардии. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Известно, что срочник Э.Шаршенбаев 28 ноября госпитализирован в отделение нефрологии Национального госпиталя, где ему диагностировали «острый гломеруонефрит, нефрологический синдром».

По факту начата доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы.

В главном надзорном органе отметили, что по результатам экспертизы будет дана юридическая оценка происшествию согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312893/
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