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Происшествия

В Удмуртии арестован кыргызстанец, подозреваемый в даче взятки сотруднику ДПС

В Удмуртии арестован кыргызстанец, подозреваемый в даче взятки сотруднику ДПС. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов в Удмуртии.

По ее данным, Можгинским районным судом арестован гражданин КР. Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 41-летнему гражданину Кыргызстана.

Органы следствия предъявили иностранцу обвинение в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

По версии следствия, 30 ноября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем Volvo FH12, на 344-м километре автодороги Р-253 Кострома — Шарья — Киров — Пермь остановлен инспектором ДПС.

«В связи с отсутствием у иностранного гражданина полиса обязательного страхования автогражданской ответственности он при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства пытался передать сотруднику полиции 500 рублей в качестве взятки с целью избежать ответственности за указанное правонарушение, а именно составления протокола об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

На судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Учитывая отсутствие у обвиняемого намерения постоянного пребывания на территории Российской Федерации и его трудоустройства в иностранной транспортной компании, в связи с чем имеются основания полагать, что он может скрыться от органов предварительного следствия и суда, осуществив выезд с территории РФ по месту своего постоянного жительства, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 января 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312890/
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