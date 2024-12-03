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В Аксыйском районе при строительстве школы присвоили более 7 миллионов сомов

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области выявлено присвоение 7 миллионов сомов при строительстве школы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

«Установлено, что при возведении здания средней школы № 18 имени Э.Арстанбаева Сары-Челекского айыльного округа ОсОО «МК С.», не выполнив в полном объеме предусмотренные сметой работы, подделав акты приема-передачи, незаконно присвоило денежные средства. Кроме того, должностные лица соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления, не проверив, завершено ли строительство, перечислили деньги и приняли объект в эксплуатацию. Прокуратура Аксыйского района Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту присвоения 7 миллионов 198 тысяч 990 сомов, выделенных на возведение учебного заведения», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере» УК КР. Расследование поручено УВД Аксыйского района.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312887/
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