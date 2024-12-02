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Происшествия

В Саратовской области РФ мигранты из Кыргызстана попали в ДТП: есть пострадавшие

В Саратовской области России накануне один человек погиб и несколько пострадали при аварии с минивэном. По данным местных СМИ, в салоне находились граждане Кыргызстана. Прокуратура Дергачевского района Саратовской области поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту ДТП с одним погибшим и шестью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дорожная авария произошла примерно в 2.00 1 декабря на участке федеральной трассы Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном близ села Петропавловка Дергачевского района. Участником ДТП стал автомобиль «Тойота Сиенна».

По предварительным данным, иномарка съехала в кювет. На момент аварии в машине находились восемь человек. В итоге один человек погиб, шестеро получили телесные повреждения. В ДТП погиб 27-летний мужчина.

Минивэном управлял 29-летний водитель. Кроме него, в больнице находятся женщины 41, 46 и 60 лет, а также 27-летний мужчина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312750/
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