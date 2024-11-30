19:26
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Происшествия

В Узгене и близ кыргызско-китайской границы зафиксированы землетрясения

Сегодня, 30 ноября, на юге Кыргызстана и вблизи кыргызско-китайской границы зарегистрированы два землетрясения.

Первое произошло в 15.18 в Ошской области. По данным Института сейсмологии КР, сила подземных толчков составила 3 балла. Толчки ощущались в селе Куршаб Узгенского района (3 балла), а также в селах Правда Кара-Суйского района и Мырза-Арык (до 2,5 балла). Эпицентр находился в 2 километрах к северо-западу от Куршаба, в 5 километрах к востоку от Правды, в 6 километрах к юго-западу от Мырза-Арыка и в 37 километрах к северо-востоку от Оша. Жертв и разрушений нет.

Второе землетрясение произошло в 15.32 близ кыргызско-китайской границы. Его сила составила около 4,5 балла. Эпицентр находился на территории Китая, в 185 километрах к юго-востоку от Нарына. На территории Кыргызстана толчки не ощущались.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312718/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Вблизи кыргызско-китайской границы произошло землетрясение
В Баткенской и Таласской областях произошло землетрясение силой до 4,5 балла
В Баткенской области сегодня рано утром произошло землетрясение
На Иссык-Куле произошло землетрясение
На кыргызско-китайской границе произошло землетрясение силой 5 баллов
В двух регионах Кыргызстана произошло землетрясение
Вблизи кыргызско-китайской границы утром произошло землетрясение
На кыргызско-таджикской границе зарегистрировано землетрясение
Землетрясение силой 6 баллов произошло на кыргызско-китайской границе
В Ошской области сегодня утром произошло землетрясение
Популярные новости
Мошенник оформил на&nbsp;бишкекчанку кредит на&nbsp;350 тысяч сомов, его нашли Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Обещал решить проблемы и&nbsp;взял $240&nbsp;тысяч, уверяя, что общается с&nbsp;сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
В&nbsp;Узгенском районе в&nbsp;драке между жителями двух сел погиб парень В Узгенском районе в драке между жителями двух сел погиб парень
Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на&nbsp;мусорке и&nbsp;угостил одноклассников Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на мусорке и угостил одноклассников
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
30 ноября, суббота
19:05
Налоговая служба Кыргызстана собрала более 270 миллиардов сомов за 11 месяцев Налоговая служба Кыргызстана собрала более 270 миллиард...
18:36
В Бишкеке отменяется план по сбору наличных денег в муниципальных автобусах
18:24
В Узгене и близ кыргызско-китайской границы зафиксированы землетрясения
18:05
На побережье Иссык-Куля снесли незаконные постройки
17:36
Запрет на использование телефонов в школах: чиновники разработали правила