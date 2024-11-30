В Узгене и близ кыргызско-китайской границы зафиксированы землетрясения

Сегодня, 30 ноября, на юге Кыргызстана и вблизи кыргызско-китайской границы зарегистрированы два землетрясения.

Первое произошло в 15.18 в Ошской области. По данным Института сейсмологии КР, сила подземных толчков составила 3 балла. Толчки ощущались в селе Куршаб Узгенского района (3 балла), а также в селах Правда Кара-Суйского района и Мырза-Арык (до 2,5 балла). Эпицентр находился в 2 километрах к северо-западу от Куршаба, в 5 километрах к востоку от Правды, в 6 километрах к юго-западу от Мырза-Арыка и в 37 километрах к северо-востоку от Оша. Жертв и разрушений нет.

Второе землетрясение произошло в 15.32 близ кыргызско-китайской границы. Его сила составила около 4,5 балла. Эпицентр находился на территории Китая, в 185 километрах к юго-востоку от Нарына. На территории Кыргызстана толчки не ощущались.