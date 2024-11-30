14:50
USD 86.80
EUR 91.76
RUB 0.80
Происшествия

В Баткенской области 31 машину ввезли с нарушениями таможенных правил

В Баткенской области сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и отдела по борьбе с контрабандой и нарушениям таможенных правил Таможенной службы задержали 31 иностранный автомобиль, прибывший с нарушениями таможенного законодательства.

Автомобили, включая модели Toyota Alphard, Honda Jazz, Lexus и Kia, были выявлены в ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза транспортных средств в рамках Евразийского экономического союза.

При проверке выяснилось, что свидетельства о регистрации этих транспортных средств были оформлены на другие автомобили, а также были выявлены несоответствия в идентификационных номерах кузова (VIN). Документы, выданные на эти автомобили, не оформлены Таможенной службой и не соответствуют закону.

До завершения расследования все задержанные автомобили были помещены на штрафстоянку. МВД и Таможенная служба ранее предупреждали о проведении проверок автомобилей с иностранными номерами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312700/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области открылся филиал Госагентства по регистрации автотранспорта
В РФ таможня изъяла контрабанду сигарет из Кыргызстана на 36 миллионов рублей
«Мисс Россию» задержали во Внуково за контрабанду ювелирных изделий
Фирменные товары на 4 миллиона сомов кыргызстанец хотел провезти контрабандой
Серый импорт сигарет на паузу. Минэконом делает шаг к исправлению ситуации
Необходимости вводить маркировку бензина и ДТ не было, считают нефтетрейдеры
На КПП «Ак-Жол» задержаны шесть внедорожников и один автобус, перевозящие ГСМ
Контрабанда ГСМ. Автоинспекторы задержали три автобуса, перевозивших топливо
Груз для отправки в РФ через подставную фирму в Кыргызстане нашли в Барселоне
Контрабанда или неучтенный товар? Как пассажирские автобусы привозят ГСМ в КР
Популярные новости
Мошенник оформил на&nbsp;бишкекчанку кредит на&nbsp;350 тысяч сомов, его нашли Мошенник оформил на бишкекчанку кредит на 350 тысяч сомов, его нашли
Обещал решить проблемы и&nbsp;взял $240&nbsp;тысяч, уверяя, что общается с&nbsp;сыном Ташиева Обещал решить проблемы и взял $240 тысяч, уверяя, что общается с сыном Ташиева
В&nbsp;Узгенском районе в&nbsp;драке между жителями двух сел погиб парень В Узгенском районе в драке между жителями двух сел погиб парень
Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на&nbsp;мусорке и&nbsp;угостил одноклассников Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на мусорке и угостил одноклассников
Бизнес
Суперэкспресс-кредиты от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; теперь под 15,5 процента Суперэкспресс-кредиты от «Бакай Банка» теперь под 15,5 процента
&laquo;Черная пятница&raquo; с&nbsp;MEGA: максимум выгоды для своих абонентов! «Черная пятница» с MEGA: максимум выгоды для своих абонентов!
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Крупнейшая распродажа года: как &laquo;Черная пятница&raquo; помогает предпринимателям Крупнейшая распродажа года: как «Черная пятница» помогает предпринимателям
30 ноября, суббота
14:42
Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в уклонении от налогов Компания «Яндекс. Такси» ответила на обвинения ГКНБ в у...
14:30
Кыргызский театр оперы и балета приглашает на премьеру балета «Куйручук»
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 ноября. Как изменились цены за неделю
13:30
В Баткенской области 31 машину ввезли с нарушениями таможенных правил
13:01
В Бишкеке пройдет республиканский форум манасоведов