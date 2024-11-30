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Кадыра Досонова, известного как Дженго, приговорили к 20 годам лишения свободы

Кадыра Досонова, известного как Дженго, приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима. Решение накануне огласил Первомайский районный суд Бишкека.

24.kg
Фото 24.kg. Дженго приговорили к 20 годам лишения свободы

Напомним, в последний раз Дженго задержали в Кызыл-Кие 25 сентября 2023 года. В его машине тогда нашли оружие и наркотики. Он был водворен в ИВС ОВД Баткенского района. В октябре он записал видеообращение, где отказался от своего воровского статуса.

Кадырбек Досонов ранее также подозревался в убийстве члена ОПГ в Оше. Но он не признал вину полностью.

Следствием ему было предъявлено обвинение по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Организация преступного сообщества».

Он член ОПГ ликвидированного вора в законе Камчи Кольбаева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312696/
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