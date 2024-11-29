В Чуйской области задержан мужчина со спайсом почти на 9 миллионов сомов

В Чуйской области задержан мужчина, у которого при себе были синтетические наркотики на крупную сумму денег. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД КР.

Таким образом, сотрудники СБНОН совместно с бойцами полка специального назначения МВД пресекли канал поставки, производства и сбыта наркотиков.

«Оперативники СБНОН получили информацию, что на территории Чуйской области планируется производство психотропных веществ в особо крупном размере. Наркоборцы совместно с бойцами спецназа установили место закладки наркотика. Там они задержали 28-летнего С.А.Д., который взял с тайника закладку и положил в багажник своей машины. При задержании он попытался убежать», — отметили в милиции.

Экспертиза показала, что в закладке психотропный наркотик спайс, общая стоимость которого при продаже составила бы 7 миллионов 750 тысяч сомов. Таким образом, как отметили в МВД, предотвращено создание нарколаборатории по производству синтетических наркотиков, а также распространение на территории страны свыше 50 тысяч разовых доз спайса.

Задержанный водворен в СИЗО. Устанавливаются другие лица, причастные к данному преступлению.