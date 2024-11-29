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В Иссык-Ате государству вернули 11 незаконно приватизированных соцобъектов

В Иссык-Атинском районе Чуйской области на баланс государства вернули 11 социальных объектов, общая стоимость которых составила 120 миллионов 130 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

«На баланс государства вернули клубы, парковые зоны, водонапорные башни, здания ПОМа и медпункта и прочие объекты, которые с 1998 по 2006 год незаконно приватизированы частным лицом», — говорится в сообщении.

В результате принятых мер вышеотмеченные объекты добровольно переданы на баланс государства. ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312638/
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