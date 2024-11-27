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Происшествия

ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера

Накануне, 26 ноября, ГУОБДД МВД КР объявило о масштабном рейде в рамках дмухмесячника по предупреждению ДТП. На линию вместе с журналистами вышли автоинспекторы Республиканского управления и столичного УПСМ. 

Корреспондент 24.kg принял участие в мероприятии. Первый же вызов — ДТП с пострадавшими.

На месте происшествия мы увидели разбитую KIA K7 и автомобиль Opel. Карета скорой помощи уезжала с тремя пострадавшими. По словам очевидцев, KIA на скорости протаранила припаркованную легковушку. За рулем была пьяная женщина. У задней правой двери Opel стояли его хозяин и еще один мужчина, которые получили травмы от столкновения машин. Оба авто водворили на штрафстоянку.

Позже стало известно, что женщина, которая была за рулем KIA, не получила травм. Из больницы  ее доставили в наркологию для освидетельствования. Медики подтвердили, что на момент ДТП она была пьяна.

Выяснилось, что женщина угнала автомобиль, припаркованный у Аламединского РУВД. Он принадлежит сотруднику милиции. 

После освидетельствования в наркологии женщину доставили в УВД Свердловского района для дальнейших разбирательств по факту угона авто.

В ГУОБДД отрапортовали, что за ночь рейда выявили 47 пьяных водителей. Всего по Кыргызстану  зафиксировали 3052 нарушения ПДД. Усиленный рейд будет длиться два месяца с участием журналистов и активистов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312426/
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