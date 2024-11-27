ДТП с пьяной женщиной в Лебединовке. Авто оказалось угнанным у милиционера

Накануне, 26 ноября, ГУОБДД МВД КР объявило о масштабном рейде в рамках дмухмесячника по предупреждению ДТП. На линию вместе с журналистами вышли автоинспекторы Республиканского управления и столичного УПСМ.
Корреспондент 24.kg принял участие в мероприятии. Первый же вызов — ДТП с пострадавшими.
Позже стало известно, что женщина, которая была за рулем KIA, не получила травм. Из больницы ее доставили в наркологию для освидетельствования. Медики подтвердили, что на момент ДТП она была пьяна.
Выяснилось, что женщина угнала автомобиль, припаркованный у Аламединского РУВД. Он принадлежит сотруднику милиции.
После освидетельствования в наркологии женщину доставили в УВД Свердловского района для дальнейших разбирательств по факту угона авто.
В ГУОБДД отрапортовали, что за ночь рейда выявили 47 пьяных водителей. Всего по Кыргызстану зафиксировали 3052 нарушения ПДД. Усиленный рейд будет длиться два месяца с участием журналистов и активистов.